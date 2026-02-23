Il Parma è la vera sorpresa 

Vincere a San Siro a dieci minuti dalla fine. E resistere all’assalto finale dei rossoneri, centrando un successo pazzesco, il terzo di fila. E’ il momento del Parma, guidato da un esordiente trentenne, con un centravanti che proprio il Milan sta cercando di portarsi a casa. La reazione alla doppia sconfitta con Atalanta e Juve è arrivata, tre vittorie a Bologna, al Tardini col Verona e appunto al “Meazza”, dove la fabbrica Allegri sta cercando di tenere in piedi il campionato ma adesso sarà durissima.

I gialloblù hanno sbancato Milano battendo il Milan con un gol di Troilo su corner all'80', una rete prima annullata – l’arbitro Piccinini non ha interpretato subito la mischia – e poi convalidata grazie al VAR dopo 4 minuti. il Milan ha attaccato, senza creare occasioni nitide nel primo tempo ma continuando a spingere con più forza nella seconda parte, senza riuscire a passare. Clamoroso il palo centrato da Leao con un destro al volo con la palla che ha attraversato la linea di porta. Il Parma ha tenuto alta l’attenzione ma senza mai dare l’impressione di poter cedere, nonostante la pressione e l’ambiente.

Ora gli emiliani sono al 12° posto con 32 punti, al Cagliari il compito di provare l’aggancio venerdì nell’anticipo.

L’allenatore

«Per prima cosa volevo dire che i nostri pensieri sono con Loftus Cheek, so che si è fatto veramente male e spero si possa riprendere il prima possibile», ha detto nella sala stampa dello stadio milanese Carlos Cuesta, uno che a 18 anni lascia il campo e Palma di Maiorca, infila le scarpe da calcio nell’armadietto e si trasferisce a Madrid per segure la sua vocazione, la panchina. È il 2014, riesce a entrare nel settore giovanile dell'Atlético Madrid, gli viene affidata la squadra Under 14, da lì si fa notare per capacità di gestire un gruppo e allora all’Atletico decidono di affidargli il settore giovanile. Questo giovanissimo tecnico viene notato dall’area scout della Juventus, che lo segnala al direttore sportivo Federico Cherubini: per Cuesta arriva un’offerta dalla Juve, subito accettata. Cuesta diventa vice allenatore di Francesco Pedone nella Under 17. Una sola stagione e il 28 agosto 2020 si chiude un’altra “chiamata”, arrivata da Londra: Carlos diventa il vice allenatore di Mikel Arteta all'Arsenal. Quindi, dall’Italia si fa sentire ancora una volta Cherubini che gli consegna, il 19 giugno 2025, le chiavi del Parma. Quello dei grandi, la prima squadra. «Mi piace la mentalità di questa squadra, capace di fare tutto per l'obiettivo», ha detto dopo la vittoria sul Milan, «mi piace anche il miglioramento sia nell'organizzazione difensiva che nell'offensiva. Due settimane fa arrivavamo da 8 gol subiti in tre partite, ora arriviamo da tre vittorie consecutive». Infine, testa alla prossima: «E venerdì avremo una sfida importantissima contro il Cagliari».

