Il Pallone sardo rotola  anche tra le colonne del nostro giornale 

Otto pagine con tutto ciò che c’è da sapere sul calcio sardo. Domani, allegato gratuitamente al quotidiano – in edicola e sull’edizione digitale – ci sarà lo speciale Informatore sulla stagione 2026/27. Spazio alla Torres e alla Serie C (già in corso), alla Serie D (al via domenica), con Monastir, Budoni, Cos, Latte Dolce e Ossese pronte a dare battaglia. I lettori troveranno in anteprima i calendari di Eccellenza e Promozione, che inizieranno il 13 settembre.

Il dettaglio

La pubblicazione – curata dal responsabile per gli inserti Paolo Paolini, con la fattiva collaborazione dei giornalisti de L’Unione Sarda – ospita i contributi di Riccardo Spignesi (che ha esaminato la parte riguardante la Serie D, per poi calarsi nelle realtà di Prima e Seconda categoria), di Antonio Serreli (che ha presentato l’Eccellenza), di Tommaso Bernardini (i due gironi di Promozione). Finestre spalancate anche sul calcio a 5, che quest’anno sarà competenza di Luca Boi. L’inserto proporrà soprattutto i calendari di Eccellenza e dei due gironi di Promozione, regalando ai lettori il quadro completo di un’annata che, dal punto di vista calcistico, si presenta ricca e interessante. Da segnalare inoltre che, sempre domani, nelle pagine sportive del quotidiano, troveranno spazio pure i calendari della Coppa Italia di Serie C1 e Serie C2 di calcio a 5, reperiti ed elaborati dal gruppo guidato da Gigi Manca.

I contenuti

L’editoriale è firmato dal responsabile dello Sport del giornale, Lorenzo Piras. Ed è sempre lui l’autore dell’intervista al capo del comitato regionale della Figc-Lega Nazionale Dilettanti, Gianni Cadoni. Da qualche anno, il dirigente federale è anche vicepresidente nazionale della Lnd e, durante l’intervista, nel rivendicare l’assoluto primato del calcio rispetto ad altre discipline, ha ribadito la necessità che in ogni paese della Sardegna ci sia una squadra, vista l’importanza sociale delle attività che ruotano attorno al Pallone. Insomma – come giocatori, allenatori e dirigenti – il gruppo L’Unione Sarda (quindi pure con Videolina e Radiolina ), sulla base delle direttive impartite dal direttore Emanuele Dessì, è pronto a ripartire. Il calcio regionale troverà ampio spazio sulle colonne del giornale durante la settimana e nell’ Informatore Sportivo il lunedì, con le cronache e i commenti dei protagonisti raccolti dalle decine di cronisti che, in tutta l’Isola, seguiranno gli eventi.

Buona stagione sportiva a tutti, quindi: domani avremo l’occasione di celebrare l’evento tutti assieme in edicola e nell’edizione digitale con l’inserto gratuito speciale Informatore , proposto da L’Unione Sarda . Vi aspettiamo.

RIPRODUZIONE RISERVATA