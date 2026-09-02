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Lanusei.
03 settembre 2026 alle 00:19

Il nuovo medico aziendale della Asl  ha scelto di trasferirsi dal Piemonte 

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La Asl si arricchisce di una nuova e importante figura professionale. Ha infatti preso ufficialmente servizio nella giornata di ieri la dottoressa Stefania Strambi, che ricoprirà l'incarico di medico competente dell'azienda socio-sanitaria ogliastrina. La professionista arriva da Asti.

«La tutela della salute dei nostri dipendenti è una priorità assoluta - commenta il dg Andrea Fabbo -. è la dimostrazione che sappiamo essere attrattivi per professionisti di grande valore provenienti da altri parti d’Italia».

Per la dottoressa il trasferimento in Ogliastra rappresenta una scelta di vita, dettata dal desiderio di vivere vicino al mare e di adottare ritmi più lenti ed equilibrati. «Desideravo cambiare vita e scegliere un modo di vivere più tranquillo, più adatto a un essere umano», ha spiegato la dottoressa, definendosi fortunata per aver colto l’opportunità di trasferirsi «in uno dei posti più belli del mondo».

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