Il nastro con il nome di Mirko consegnato alla madre Paola  

Il nastro con il nome di Mirko Farci è stato consegnato a Paola Piras ieri mattina a Tortolì, da Pinuccia Lai e Rosalba Castelli: la prima è la madre di Mirko Farci, il giovane ucciso nel 2021 mentre tentava di difendere la mamma dall’aggressione dell’ex compagno della donna; la seconda è la madre di Carlotta e Daniela, uccise dal padre in uno dei più atroci casi di violenza vicaria avvenuti in Sardegna; la terza è la presidente dell’associazione Artemixia che, negli ultimi mesi del 2025, ha girato a piedi per la Sardegna con l’intento di sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza di genere, attraverso il progetto “Orme d’ombra”.

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