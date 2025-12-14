Il Monastir con la Nocerina La Cos ospita il Valmontone 

Si completa oggi, alle 14.30, la penultima giornata del campionato. Al “Pasquale Pinna” il Budoni di Raffaele Cerbone, attualmente quarto, va a caccia di riscatto nella sfida casalinga contro la Flaminia Civitacastellana. Nell’ultimo turno i biancazzurri hanno interrotto a cinque la striscia di vittorie consecutive. All’“Is Arranas” di Tertenia la COS ospita il Valmontone in un incrocio diretto in chiave playoff: con una vittoria, i sarrabesi, reduci da cinque risultati utili in casa, scavalcherebbero gli avversari.
Trasferta complica (ore 14) per il Monastir, atteso a Nocera Inferiore dalla Nocerina, seconda forza del girone. La squadra di Angheleddu, vittoriosa in tre delle ultime quattro gare, va alla ricerca dell’impresa. Lontano da casa anche l’Olbia, impegnata allo stadio “Caporuscio” di Pontinia contro l’Anzio. I bianchi non vincono dal 26 ottobre, ma i due recenti pareggi, tra cui quello con la capolista Scafatese, hanno riportato fiducia nell’ambiente.
