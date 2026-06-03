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Il progetto.
04 giugno 2026 alle 00:41

Il Marghine abbraccia l’Europa 

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C'è un progetto che parte dalla Corsica e arriva nelle zone interne dell'isola. Ha l'obiettivo di contrastare lo spopolamento, quindi portare i giovani del Marghine alla scoperta di altre realtà europee. Al via quindi il progetto “Marghine Insite”, promosso dall’associazione Nino Carrus, insieme all’associazione francese “Insite” e all’associazione “Realtà Virtuose”, con la collaborazione del Centro Servizi Culturali e la Consulta Giovani di Macomer. L'iniziativa entrerà nel vivo entro quest'anno.

Nel Marghine arrivano presto sei giovani volontari di alcuni paesi europei, che saranno ospitati nei comuni di Silanus, Birori e Noragugume (l'obiettivo è quello di coinvolgere tutti i comuni del Marghine), dove incontreranno la gente, raccoglieranno testimonianze e contribuiranno alla costruzione di nuove narrazioni del territorio. «Portare giovani europei nei nostri paesi significa arricchire il territorio, aprirlo al mondo e creare nuove energie comunitarie- afferma la presidente dell’Associazione Nino Carrus, Rosanna Carboni-. Il progetto prevede attività di ascolto, incontri pubblici e la produzione di contenuti multimediali che confluiranno nell’archivio multimediale del Marghine, realizzato con il supporto professionale del Centro Servizi Culturali». Giancarlo Zoncheddu, direttore del Centro, aggiunge: «Con il progetto Marghine Memoria Viva, la nostra struttura mette la tecnologia al servizio della memoria collettiva per contrastare l'erosione culturale causata dallo spopolamento».

Felice Brandon Andreani, referente di Insite: «Siamo entusiasti che il nostro primo progetto europeo parta dalla Corsica verso l’isola sorella e il Marghine. L’obiettivo è coinvolgere progressivamente tutti i comuni del Marghine e, allo stesso tempo, aprire collaborazioni con altri territori, come il Gerrei.

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