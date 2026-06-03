Il Lion d’Oro a Sergio Del Giacco «pioniere nel campo medico» 

«Maestro di medicina» e «socio dall’elevato profilo lionistico». Con queste motivazioni il Lions Club Cagliari Host assegna il riconoscimento Lion d’Oro a Sergio Del Giacco, scomparso lo scorso marzo. Il premio alla memoria verrà assegnato oggi nella cerimonia che si svolgerà alle 17 in Consiglio comunale.

Del Giacco viene ricordato come una delle figure più autorevoli del mondo accademico e sanitario internazionale: professore emerito di Cagliari, medico e docente, ha segnato la storia dell’immunologia clinica e della medicina interna in Italia ed all’estero. Pioniere nel campo medico è riconosciuto come leader da parte del mondo accademico internazionale. Per decenni è stato punto di riferimento nella ricerca scientifica e nella formazione universitaria. I Lions lo ricordano anche per la sua gentilezza e garbo anche nella sua ultra sessantennale attività sociale all’interno del Lions Club Cagliari.

Alla cerimonia parteciperanno il vicepresidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Frau, il rettore dell’Università, Francesco Mola, il direttore generale dell’Aou, Vincenzo Serra, il presidente dell’Ordine dei Medici Emilio Montaldo e il professor Giovanni Mantovani.

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