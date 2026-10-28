Il Latte Dolce vola agli ottavi 

Teramo 0

Latte Dolce 2

Teramo (3-4-2-1) : Culi, Vitali-Borgarello, Cipolletti, Pelosi, Pierfederici (28' st Pavone), Menna (22' st Carpani), Salustri (19' st Pietrantonio), Touré, Di Marino, De Negri (32' st Caucci), Antoniazzi (12' st Njambe). In panchina Cingolani, Falasca, Mariani, Bruni, Caucci. Allenatore Pomante.

Latte Dolce (3-4-3) : Troisi, Banti, Dieni (28' st Biancu) Fiori (28' st Asproni), Limberti (15' st Saddi), De Campos, Ruggiu (15' st Coghetto), Piredda, Pinna, Pulina (49' st Sogos), Megna. In panchina Pedone, Coghetto, Agrelli. Allenatore Fini.

Arbitro : Trombello di Como.

Reti : nel primo tempo 36' Pulina; nella ripresa 49' Asproni.

La prima vittoria stagionale oltre Tirreno il Latte Dolce la conquista a Teramo, guadagnandosi l'accesso agli ottavi della Coppa Italia di Serie D. Il 2-0 vale tanto perché ottenuto ai danni della vice capolista del girone F con una formazione giovanissima, dove il più esperto è il capitano Pinna, 26 anni, e debuttano ben due sedicenni, il portiere Troisi come titolare e Sogos nella ripresa. I sassaresi hanno impostato la gara con autorità con una delle candidate alla promozione. Ha saputo coprirsi e colpire spesso con le ripartenze che hanno portato Pulina al 37' a sbloccare il risultato. Nella ripresa il Teramo ha fatto entrare i giocatori esperti ma nel recupero Asproni ha chiuso i conti.

Parla il tecnico

L'allenatore Michele Fini ha commentato: «Una partita dai due volti, nel primo tempo siamo scesi in campo determinati e aggressivi, contro un avversario a cui la D sta stretta. Siamo stati bravi a metterli in difficoltà soprattutto nella loro prima costruzione e a colpirli in contropiede in diverse occasioni, in una delle quali siamo passati in vantaggio. Nella ripresa abbiamo sofferto di più, hanno inserito i giocatori importanti, ma abbiamo saputo lottare e li abbiamo puniti al 94'». Un risultato che dà slancio per il campionato, dove il Latte Dolce ha raccolto poco rispetto alle prestazioni. «Torniamo da Teramo col morale alto, lavoriamo bene da diverse partite, ma dobbiamo raccogliere punti in campionato. Oggi è la vittoria del gruppo, abbiamo giocato senza paura».

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