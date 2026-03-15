Il Lanusei fa tremare la Nuorese 

Nuorese 1

Lanusei 1

Nuorese (4-3-3) : Mascia, Catte, Filia (27’ st Caddeo), Carraro, Dessolis, Tanda (15’ st Falchi), M. Aru, Cadau, Caggiu, Cossu, Manca. In panchina Ruggiu, Demurtas, Argiolas, A. Aru, Floris, Todde, Pilu. Allenatore Bonomi.

Lanusei (4-3-3) : Dyguda; Mameli, Gomes, Rossato (13’ st Serra), Haas, Lusa, Munua, Caredda, Martins, Usai, Mereu. In panchina Vrenna, Cerina, Doneddu, Marchetta, Murino, Troyes, Paderi, Piras. Allenatore Filippi.

Arbitro : Cubeddu di Sassari.

Reti : 1’ st Usai, 51’ st Falchi.

Note: ammoniti Haas, Mereu, Espulsi Demurtas.

Nuoro. La Nuorese orfana di Cocco e Puddu, entrambi infortunati, raggiunge il pari in extremis e continua a sognare. Ospiti avanti all’8’ con Martins, Mascia smanaccia e allontana. Risposta dei verdeazzurri al 17’ con Tanda e al 20’ con Caggiu, in entrambe le occasioni Gomes fa buona guardia. Cadau prova al 24’ tiro alto. Caggiu di testa al 26’ parato da Dyguda. Imbucata in area ancora di Caggiu al 35’ Haas recupera e libera l’area. Brivido al 41’ Caggiu supera Dyguda Hass respinge sottoporta e il portiere recupera. Occasione ospite al 45’ pallonetto di Martins rete esterna sopra la traversa.

La ripresa

Al rientro dagli spogliatoi, passa subito il Lanusei: al primo minuto disimpegno goffo di Mascia, la palla danza in area e l’ex Usai di prima insacca la rete del vantaggio. I verdeazzurri si gettano in avanti, Dessolis di testa al 5’ trova il portiere. Due minuti più tardi ci prova Manca, il suo tiro viene deviato in angolo. Quindi, punizione di Cadau all’11’, con Carraro che devia fuori. Mereu cerca il raddoppio al 18’ stavolta Mascia in presa blocca. Al ventesimo, contrasto in area della Nuorese, Mascia perde palla ma Catte libera e allontana il pericolo. Il Lanusei soffre e al 22’ Cossu a botta sicura trova Haas sulla traiettoria. Occasione per Manca al 26’, Dyguda vola tra i pali e para. Tentativo di Martins al 40’, il cross basso è respinto da Dessolis. Poi, punizione del solito Cadau al 41’ Cossu spedisce fuori. Contropiede ospite al 46’ Martins al tiro e Caddeo devia. Al sesto minuto di recupero ci pensa Falchi di testa ed è 1-1. La Nuorese ci crede ancora, resta seconda in classifica in solitaria e pensa già al derby di sabato prossimo contro il Taloro.

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