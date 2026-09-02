Il giovedì di Non solo Mare per il Punto Nascita 

Una serata speciale, di resistenza e resilienza. Quella che il rogo di Arzana aveva annullato e che da alcuni anni i commercianti di Lanusei dedicano al più grave ammalato della sanità ogliastrina, il punto nascita. La serata in rosa è in programma per oggi. Per non dimenticare che alle mamme ogliastrine è stato impedito di partorire vicino casa. Ma facciamo un passo indietro.

Dopo il grave incendio che ha colpito Arzana ed Elini, il centro commerciale naturale Le Falere, organizzatore di Non solo Mare, aveva deciso di rinviare la serata prevista per venerdì scorso. La cena conviviale si terrà oggi dalle 20. Verranno allestite delle tavolate lungo il corso e chi vorrà potrà portare da casa qualcosa da mangiare e sedersi con gli altri. “Le Falere” offrirà carasau e dolcetti a tutti. Gli organizzatori invitano i partecipanti a vestirsi di bianco mentre piatti e bicchieri saranno rosa, un modo per ricordare che il punto nascita dell'ospedale Nostra Signora della Mercede è ancora chiuso. Alle 21 e alle 22.15 verrà proiettato: “Lanusei 1976 – 2006 - Trent’anni di storia”, un documentario che ripercorre trent’anni di vita di Lanusei attraverso immagini, filmati e testimonianze. Due postazioni karaoke e l’animazione per bambini arricchiranno la serata. (fr.l.)

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