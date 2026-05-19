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20 maggio 2026 alle 00:31

Il fitto programma di eventi collaterali da domani a domenica 

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Mentre gli ultimi preparativi sono agli sgoccioli, entra nel vivo il calendario degli eventi collaterali che animeranno i tre palchi principali della città.

Si parte domani alle 17 al Bastione con la cerimonia inaugurale: dopo i saluti istituzionali spazio al concerto del Teatro lirico, con orchestra, coro e il tenore di fama internzaizonale Francesco Demuro. Alle 18.30 la festa si sposterà verso il Race Village di via Roma con un corteo fino al taglio del nastro e alla presentazione dei cinque team in gara, seguiti da spettacoli musicali e folkloristici.

Da venerdì il programma si accenderà tra il Lazzaretto e il Race Village: dalle 13 attività veliche promozionali, show pre-regata, saluto dei team in uscita dal porto (previsto per le 13.30) e il suggestivo “Fly by” davanti alla costa del Lazzaretto, format che si ripeterà anche sabato e domenica insieme alle dirette delle gare e agli incontri post-regata con gli equipaggi. Domenica chiusura e premiazione al Race Village tra le 18.30 e le 19.Nel fine settimana spazio anche agli spettacoli serali sul palco di via Roma: Fantasias de ballos, Gavino Murgia, Moses Concas, Piero Marras, Royal Circus Light Orchestra e Famiglia Tamuritta porteranno sul palco musica, tradizione e sonorità contemporanee.

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