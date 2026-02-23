Il fantastico viaggio della Banda Rulli Frulli a Carbonia 

La rassegna Battiti su microforato, realizzata dalla Società Umanitaria Carbonia e dedicata alla musica in ogni sua espressione, presenta la proiezione del documentario “Il Faro – Il fantastico viaggio della Banda Rulli Frulli” di Diego Gavioli e Gianluca Marcon (produzione Filandolarete, distribuzione Emerafilm), in programma oggi alle 18, alla Fabbrica del Cinema (Sala Fabio Masala) di Carbonia.

Il Faro è il racconto poetico e travolgente di un'esperienza unica nel panorama musicale e sociale italiano. Diretto diretto da Diego Gavioli e Gianluca Marcon su un soggetto di Cristian Poli e prodotto da Filandolarete, Il Faro è un documentario (72 minuti) che racconta la magica e contagiosa avventura della Banda Rulli Frulli, il progetto artistico e musicale fuori dagli schemi, nato a Finale Emilia, nel modenese, nel 2010. Presentato in anteprima al Biografilm Festival, in selezione ufficiale al Toronto International Music Video Festival e vincitore al Takt Film Fest, il documentario è il racconto di un'avventura collettiva che, attraverso prove, concerti, laboratori e vita condivisa, accende un faro nel buio per chi spesso non trova spazio. Un esempio di inclusione che ha varcato i confini locali, diventando un modello di studio universitario e una speranza concreta per tante famiglie.

