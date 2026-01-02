VaiOnline
Volley A3 maschile.
03 gennaio 2026 alle 00:59

Il Cus ricomincia da Acqui e Serafini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Archiviato il derby, il Cus Cagliari riparte dalla prima giornata di ritorno della serie A3 di volley. Resta alla finestra la Sarlux Sarroch, che osserva il turno di riposo, ma lunedì si rivedrà in campo per la seconda giornata. Stasera a Valenza, Acqui Terme-Cus Cagliari (ore 20) mette in palio il quinto posto, attualmente nelle mani del Cus per miglior quoziente set, a parità di punti e vittorie, rispetto ai piemontesi. Se la squadra del coach Simeon ha trascorso una settimana serena dopo la vittoria nel derby, non così può dirsi per Acqui Terme. Partita tra le favorite, ha perso le ultime quattro partite per 3-0, l’ultima sconfitta, a San Donà, è costata la panchina a Michele Totire. Il nuovo coach è Simone Serafini (un passato da giocatore a Sant’Antioco) che nei giorni scorsi ha chiuso in anticipo l’esperienza con Savigliano per trasferirsi ad Acqui Terme. Fatto insolito e curioso, il Cus trova per la seconda volta in due settimane Serafini alla guida della squadra avversaria.

La parola d’ordine a Sa Duchessa è evitare di rianimare Acqui, apparsa spenta e arrendevole nell’ultimo mese. Grida ancora vendetta la sconfitta dell’andata, quando il Cus crollò al tie break. La lezione è evidentemente servita, come dimostra la vittoria al quinto set nel derby con Sarroch.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si spegne, al Milan basta un gol

I rossoblù calano alla distanza, decide Leão nella ripresa (0-1) 
l Nello sport
la strage di capodanno

L’indagine dopo il rogo Speranze al minimo per gli italiani dispersi

Crans-Montana, 40 le vittime accertate ma tra gli oltre 100 feriti molti sono gravi 
Per chiudere la partita delle nomine la Giunta attende il responso del Tar sul ricorso per il reintegro di Sensi alla Asl 1

Ultimi tre manager, tra Todde e il Pd risale la tensione

Corsa per la guida delle aziende di Cagliari, Sassari e della Gallura 
Anche il giorno di Capodanno la nave che sta portando a termine la posa del cavo era al largo del litorale di Quartu

«Questo non sarà l’unico Tyrrhenian Link»

«Con la super-produzione di energia serviranno opere simili, ci saranno altre Terra Mala» 
Lorenzo Piras
Il lutto

Marchetti, una vita al servizio della Giustizia

Scompare a 86 anni il primo pm della Dda sarda: sgominò la banda di Is Mirrionis e perseguì i “colletti bianchi” 
Francesco Pinna
Polemica

Giustizia, referendum a fine marzo

Manca l’ufficialità ma il Governo tira dritto sull’ipotesi di voto il 22 e il 23 