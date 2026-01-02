Il Cus ricomincia da Acqui e Serafini 

Archiviato il derby, il Cus Cagliari riparte dalla prima giornata di ritorno della serie A3 di volley. Resta alla finestra la Sarlux Sarroch, che osserva il turno di riposo, ma lunedì si rivedrà in campo per la seconda giornata. Stasera a Valenza, Acqui Terme-Cus Cagliari (ore 20) mette in palio il quinto posto, attualmente nelle mani del Cus per miglior quoziente set, a parità di punti e vittorie, rispetto ai piemontesi. Se la squadra del coach Simeon ha trascorso una settimana serena dopo la vittoria nel derby, non così può dirsi per Acqui Terme. Partita tra le favorite, ha perso le ultime quattro partite per 3-0, l’ultima sconfitta, a San Donà, è costata la panchina a Michele Totire. Il nuovo coach è Simone Serafini (un passato da giocatore a Sant’Antioco) che nei giorni scorsi ha chiuso in anticipo l’esperienza con Savigliano per trasferirsi ad Acqui Terme. Fatto insolito e curioso, il Cus trova per la seconda volta in due settimane Serafini alla guida della squadra avversaria.

La parola d’ordine a Sa Duchessa è evitare di rianimare Acqui, apparsa spenta e arrendevole nell’ultimo mese. Grida ancora vendetta la sconfitta dell’andata, quando il Cus crollò al tie break. La lezione è evidentemente servita, come dimostra la vittoria al quinto set nel derby con Sarroch.

RIPRODUZIONE RISERVATA