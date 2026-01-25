VaiOnline
Via S’Arrulloni.
26 gennaio 2026 alle 00:09

Il Comune assicura un futuro al PalaValery: «Lo recupereremo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il ciclone Harry con le sue forti raffiche di vento ha dato il colpo di grazia definitivo, ma il PalaValery risorgerà dalle sue ceneri. C’è una buona notizia per la palestra inserita nella cittadella sportiva di Is Arenas, devastata dal maltempo e dai vandali negli ultimi anni. Se prima la sua sorte era incerta adesso sembra finalmente intravedersi un futuro.

«Siamo in attesa dell’esito del bando promosso dalla federazione arrampicatori e Cai (club alpino)», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «ma comunque lo recupereremo, appena chiuderemo altri cantieri».

La storia del PalaValery è lunga e travagliata. Inaugurato e poi intitolato anni fa al caporalmaggiore Valery Melis, morto di ritorno da alcune missioni in Kosovo, mostrò subito le sue pecche, con il vento che provocò ingenti danni alla copertura laterale. Poi ci si misero di mezzo i vandali che squarciarono le parti restanti della copertura oltre che saccheggiare e fare terra bruciata all’interno. Interno che qualche tempo fa divenne persino rifugio di senza tetto. L’impianto era utilizzato dal basket Quartu e da altre società costrette a migrare altrove.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Al via la conta dei danni, Governo e Regione accelerano

Oggi Todde a Roma per il Consiglio dei ministri A Cagliari vertice tra Protezione civile, Anas e sindaci 
Marco Noce
l’assemblea

«La Lega è truppa, non generali»

Salvini sprona il partito, poi precisa: non mi riferivo a Vannacci, lo vedrò 
Il femminicidio

Coppia suicida, choc ad Anguillara: «Dramma enorme»

Claudio Carlomagno sorvegliato in cella dopo che ha saputo della morte dei genitori 
La ricorrenza

Regeni, dieci anni senza giustizia Mattarella: «Verità»

Il presidente: l’Egitto collabori, è un banco di prova delle relazioni 