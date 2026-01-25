Il Comune assicura un futuro al PalaValery: «Lo recupereremo» 

Il ciclone Harry con le sue forti raffiche di vento ha dato il colpo di grazia definitivo, ma il PalaValery risorgerà dalle sue ceneri. C’è una buona notizia per la palestra inserita nella cittadella sportiva di Is Arenas, devastata dal maltempo e dai vandali negli ultimi anni. Se prima la sua sorte era incerta adesso sembra finalmente intravedersi un futuro.

«Siamo in attesa dell’esito del bando promosso dalla federazione arrampicatori e Cai (club alpino)», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «ma comunque lo recupereremo, appena chiuderemo altri cantieri».

La storia del PalaValery è lunga e travagliata. Inaugurato e poi intitolato anni fa al caporalmaggiore Valery Melis, morto di ritorno da alcune missioni in Kosovo, mostrò subito le sue pecche, con il vento che provocò ingenti danni alla copertura laterale. Poi ci si misero di mezzo i vandali che squarciarono le parti restanti della copertura oltre che saccheggiare e fare terra bruciata all’interno. Interno che qualche tempo fa divenne persino rifugio di senza tetto. L’impianto era utilizzato dal basket Quartu e da altre società costrette a migrare altrove.

