SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Radiolina
03 settembre 2026 alle 00:18

Il Cagliari in diretta dalle 18.30 alle 19 con l’ex attaccante rossoblù Jeda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pre gara con “Il Cagliari in diretta”, la trasmissione in onda dalle 18.30 alle 19 in FM su Radiolina, in tv su Videolina e in streaming sui canali web e Facebook di Radiolina e Unionesarda.it. L’ospite di oggi sarà Jedaias Capucho Neves, per tutti Jeda. L’ex attaccante rossoblù ha indossato la maglia del Cagliari tra il 2008 e il 2010.

Sarà una puntata particolare, proiettata alla partita di Coppa Italia stasera con il Verona ma anche allo scontro diretto in campionato in programma lunedì con il Lecce. Tra l’altro, Jeda ha giocato due stagioni anche con i salentini dopo aver lasciato l’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Legge elettorale

La Lega affossa il ballottaggio: «Voteremo no»

Dubbi anche in FdI. Vannacci all’attacco: l’obiettivo era penalizzarci 
Torino

«L’invio degli ispettori non è ortodosso»

L’Anm contro Nordio per le verifiche sulla scarcerazione del presunto molestatore 
Le tensioni

L’allarme di Tajani: c’è il rischio che Mosca influenzi le elezioni

Il ministro degli Esteri: i Paesi Ue devono vigilare sulle votazioni 