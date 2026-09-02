Il Cagliari in diretta dalle 18.30 alle 19 con l’ex attaccante rossoblù Jeda 

Pre gara con “Il Cagliari in diretta”, la trasmissione in onda dalle 18.30 alle 19 in FM su Radiolina, in tv su Videolina e in streaming sui canali web e Facebook di Radiolina e Unionesarda.it. L’ospite di oggi sarà Jedaias Capucho Neves, per tutti Jeda. L’ex attaccante rossoblù ha indossato la maglia del Cagliari tra il 2008 e il 2010.

Sarà una puntata particolare, proiettata alla partita di Coppa Italia stasera con il Verona ma anche allo scontro diretto in campionato in programma lunedì con il Lecce. Tra l’altro, Jeda ha giocato due stagioni anche con i salentini dopo aver lasciato l’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA