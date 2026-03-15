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Al Borucca.
16 marzo 2026 alle 00:52

Il Buddusò va avanti su rigore ma viene raggiunto dall’Iglesias 

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Buddusò 1

Iglesias 1

Buddusò (3-5-2) : Faralli, Braily, Mane, Delogu, Usman, Barracca (19’ st Ortiz), Gomis, Sambiagio (19’ st E. Marrone), Balde, Castelnoble, Faye (25’ st Gassama). In panchina Sanna, Barilari, Devaddis, Decoecochea, Cernovs, D. Marrone. Allenatore Terrosu.

Iglesias (4-3-3) : Daga, Crivellaro, Leroux, Di Stefano, Abruzzi, Erbini (10’ st Alvarenga), Frau, Salvi, E. Piras (40’ st A. Piras), Finanza, Capellino. In panchina Slavica, Daga, Cancillieri, Manca, Tiddia, Mancini. Allenatore Ibba.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : pt 25’ (r) Balde, 34’ Capellino.

Buddusò. Salomonico pareggio tra Budduso e Iglesias dopo una partita bella, combattuta e tecnicamente interessante. Un pari che serve a poco per gli opposti obbiettivi delle due squadre. I locali cercano la salvezza diretta mentre gli ospiti puntano ai playoff. Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto: entrambe volevano vincere ma le difese hanno prevalso sugli attacchi. Oltre le due reti i portieri sono stati chiamati all’opera in poche circostanze.

Al 24’ rapido scambio Balde Faye che viene atterrato da Finanza: rigore netto che lo stesso Balde trasforma. Per lui è la 15esima rete stagionale. Dopo un’occasione fallita da Delogu, al 34’ Capellino inventa dal nulla il suo decimo gol e il pari per i minerari, applaudito perfino dal pubblico di casa. Al 44’ Faralli con una prodezza dice no a Piras. Ripresa più tattica e gioco che ristagna a centrocampo. Sul finire al 40’ Daga deve volare all'incrocio dei pali e salvare il risultato da un tiro di Balde.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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