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27 settembre 2026 alle 00:35

Il 18 febbraio 2027 la prima votazione per il nuovo rettore 

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Elezioni del nuovo rettore dell’Università di Cagliari: ora c’è la data. Le operazioni si terranno 18 febbraio 2027 dalle 9 alle 17 per la prima votazione. Nel caso non si dovesse raggiungere il quorum partecipativo (un terzo degli aventi diritto) si procederà alla seconda votazione, il giorno dopo (sempre dalle 9 alle 17). Fissata anche la data dell’eventuale ballottaggio: il 23 febbraio dalle 9 alle 17. Il nuovo eletto resterà in carica per il sessennio, fino al 2033. Le candidature, accompagnate da un programma, dovranno essere presentate alla Commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione, ovvero non oltre l’8 febbraio 2027.

Il rettore uscente è Francesco Mola, eletto nel dicembre del 2020: era l’unico candidato in corsa a Palazzo Belgrano ed era stato votato da 1.435 elettori che avevano espresso il proprio consenso sul nome dell’allora prorettore vicario alla guida dell'Università cagliaritana. Mola era poi entrato in carica a fine marzo 2021 quando era scaduto il mandato di Maria Del Zompo, la precedente rettrice. Le elezioni si erano svolte in modalità elettronica a differenza delle precedenti votazioni a causa delle restrizioni imposte dal Covid.

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