I vincitori della “Vetrina di Natale” e del “Presepe dei rioni” 

Anche quest’anno è stata una sfida agguerrita, all’ultimo voto. Il nuovo sistema per dare le preferenze, che prevedeva non più un semplice like sulla pagina facebook ma una votazione più complicata con i qr code, non ha fermato le migliaia di clienti e cittadini che si sono affrettati a votare.

E ad avere la meglio per il concorso della “Vetrina di Natale” e del “Presepe dei rioni”, organizzato come sempre della Pro loco, sono stati nel primo caso la rivendita di cialde di caffè e non solo in via Porcu “Aroma d’oro” e per i presepi quello della famiglia Deiana-Zedda, allestito all’interno della propria abitazione. Entrambi saranno premiati con targa e una cesta oggi nella sala consiliare del Comune alle 18 alla presenza della presidente del Consiglio, Rita Murgioni, e dell’assessora al Commercio Rossana Perra in occasione della premiazione della Quartese dell’Anno, Sandra Mattana presidente di tutte le Conferenze vincenziane della città.

I due vincitori hanno sbaragliato gli altri concorrenti che avevano realizzato dei bellissimi allestimenti fatti soprattutto di giochi di luce.Sempre oggi la Pro loco presenterà il calendario storico-artistico 2025 dedicato ai dolci quartesi. (g. da.)

