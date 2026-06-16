I sindaci affidano le deleghe: ufficializzate le Giunte 

A poco più di una settimana dalle elezioni Amministrative iniziano a prendere forma gli esecutivi dei sindaci scelti dai cittadini. Ad Arborea , la sindaca Manuela Pintus ha nominato ieri la nuova Giunta: Davide Rullo, nominato ancora una volta vice sindaco, è assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Statuto e Regolamenti, Personale, Ambiente e Protezione civile. Fabio Valdes è il nuovo assessore a Sport, Istruzione, Cultura e Politiche giovanili. A Eugenia Puppin la delega al Decoro urbano e alle Politiche Sociali, mentre a Giovanni Sardo l’Agricoltura, i Gemellaggi e i Rapporti con le associazioni culturali per la promozione e la valorizzazione della cultura veneta. La sindaca tiene le deleghe a Programmazione, Bilancio e Turismo.

A Santa Giusta lunedì si è insediato il nuovo Consiglio del sindaco Antonello Figus, ma con una Giunta ancora incompleta: Matteo Garau è il nuovo assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche ambientali e allo Sport e Maria Gabriella Caria alla Cultura, al Turismo e alla Pubblica Istruzione. Conferite anche alcune deleghe ai consiglieri a fini consultivi: Sandro Manca (Attività produttive, Commercio, Decoro urbano), Raimondo Caria (Spettacolo e associazionismo), Francesco Mura (Pesca), Giorgio Mele (Politiche finanziarie), Nicola Delogu (Politiche sociali e giovanili, Servizi al cittadino, Innovazione e organizzazione amministrativa). «Per ora ho nominato solo due assessori - ha dichiarato Figus - perché mi serviva una giunta veloce per deliberare su alcune questioni urgenti. Gli altri due assessori li nominerò in seguito, ma prima devo fare alcune riflessioni».

Torre aragonese gremita a Ghilarza per l’insediamento del nuovo Consiglio della sindaca Eugenia Usai: vice sindaca e assessora al Bilancio e Patrimonio Nadia Marceddu, Alessandro Piras ai Lavori Pubblici, Francesca Demelas a Cultura e Istruzione. Federico Fodde a Sport e Attività produttive. «Sono profondamente onorata di assumere il ruolo di Sindaca del nostro Comune. Lo sono ancora di più perché ho la consapevolezza di essere la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia di Ghilarza. È per me motivo di grande orgoglio, ma anche di grande responsabilità. È un risultato che vivo non come un traguardo personale, ma come un passaggio importante per tutta la nostra comunità. Un segnale di cambiamento, fiducia e partecipazione, che spero possa rappresentare anche un incoraggiamento per tante donne e per tante giovani ragazze del nostro paese», ha esordito la sindaca che terrà per sé Politiche sociali e personale. Il resto del gruppo affiancherà la Giunta: Salvatore Cabiddu (Decoro urbano e illuminazione pubblica), Annarosa Carta (Politiche agricole e viabilità rurale), Valentina Congiu (Politiche giovanili, Istruzione e Cultura), Lavinia Decortes (Politiche giovanili, Istruzione e Cultura), Gabriele Onida (Igiene Urbana e gestione associata dei servizi), Nicolò Porcu (Transizione digitale e comunicazione istituzionale), Roberto Schirra (Sport e Turismo) e Francesco Simula (Urbanistica e Politiche sociali). Anche il sindaco di Nurachi, Renzo Ponti, ha ufficializzato gli assessori: alla vice sindaca Ketty Tiana, la più votata della lista, vanno le deleghe a Istruzione, Politiche sociali e Servizi alla persona, a Maurizio Lochi Attività produttive, Politiche giovanili ed Eventi, Luigi Diego Dessì si occuperà di Sport, Decoro urbano, Manutenzione infrastrutture e Viabilità, Federico Lasiu di Lavori pubblici e Urbanistica.

Ringraziamenti alla comunità di Norbello per il grande sostegno ricevuto e l’annuncio da parte del riconfermato sindaco per la terza volta, Matteo Manca, che questo sarà per lui l’ultimo mandato da primo cittadino. Ufficializzata la Giunta: vice sindaca è Simona Mele, con deleghe a Cultura, Politiche sociali e Unione di Comuni; Fabio Cau assessore ad Agricoltura, ambiente, politiche giovanili e Consulta anziani. Le ultime due deleghe vanno anche a Erika Berrutti che avrà anche Istruzione, Associazioni, Politiche giovanili e Consulta anziani; a Danilo Mele a Sport e decoro urbano. Il sindaco terrà Bilancio, Programmazione, Lavori pubblici, Grandi eventi e Personale. «Il vice sindaco resterà in carica due anni e mezzo - ha confermato Manca - in questo tempo sarà mia priorità preparare tutti a diventare il prossimo sindaco. Chi accetterà ricoprirà nell’ultima parte di legislatura il ruolo di vice sindaco».

Presentata la Giunta del nuovo sindaco di Allai Placido Angelino Pischedda: vice sindaca sarà Marika Urru che prende anche le deleghe a Territorio, Pubblica Istruzione, Servizi Socio-Assistenziali; Edoardo Deligia è l’assessore a Lavori Pubblici, Viabilità, Sport: Samuele Saba a Bilancio, Personale, Politiche Giovanili. Il primo cittadino tiene Programmazione, Polizia Urbana, Beni Culturali ed Ambientali, Ambiente ed Ecologia. Deleghe ai consiglieri Anna Virdis (Promozione Turismo), Claudio Delugas (Viabilità Rurale), Gerardo Patta (Agricoltura), Matilde Mereu ed Antonella Curreli (Servizi Socioassistenziali e Terza età) e Nicola Scala è Omar Pischedda (Associazionismo). ( s. c. – a. o. – s. p. )

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