I rossoblù si trasferiscono in Germania 

Ultimo giorno di ritiro a Ponte di Legno per il Cagliari che saluterà la Val Camonica questo pomeriggio per trasferirsi in Germania. Domani alle 14 è in programma, infatti, l’amichevole con l’Union Berlino, formazione che milita nella Bundesliga. Indubbiamente il test più indicativo di questo precampionato per i rossoblù di Fabio Pisacane, dopo il primo al Crai Sport Center di Assemini con la Primavera di Alberto Gallego e le due gare con Sampdoria e Modena giocate a Temù.

Finita la partita con i tedeschi, il Cagliari farà rientro in Sardegna dove inizierà il conto alla rovescia verso la nuova stagione. L’8 agosto le prove generali contro il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva (il fischio d’inizio alla Domus è fissato per le 20.30), sei giorni dopo il debutto stagionale in Coppa Italia contro la vincente tra Union Brescia e Arezzo (sempre alla Domus, alle 18), il 22 al Tardini di Parma (ore 20.45) quindi l’esordio più atteso, in campionato, contro i gialloblù di Cuesta.

Un solo allenamento al mattino oggi prima della partenza per la Germania. Tutti convocati, compreso l’ultimo arrivato Kofler.

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