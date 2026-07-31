I rossoblù non mollano la presa per Carlos Nel mirino un esterno 

In attesa di capire come si evolverà la questione Esposito, il Cagliari ha praticamente in mano Kevin Carlos, 25enne attaccante spagnolo del Nizza, atteso - in ogni caso - nell’Isola l’8 agosto per il Trofeo Gigi Riva (la squadra francese sarà lo sparring partner dei rossoblù per la seconda edizione). Allo stesso tempo, il ds Accardi è alla ricerca di un esterno.

Le altre trattative

Il Napoli cerca un difensore, complice anche l’infortunio di Buongiorno, e lo avrebbe individuato in Federico Gatti della Juventus: trattativa in corso per un prestito con obbligo di riscatto. I bianconeri, intanto, ieri hanno battuto 2-0 il Nizza in amichevole e il primo gol lo ha segnato un altro dei possibili partenti, Douglas Luiz, in un centrocampo dove il sogno è l’ex Milan Tijjani Reijnders che potrebbe già lasciare il Manchester City. Per l’attacco, con Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic in arrivo, il nuovo ad Giovanni Carnevali pensa a Joshua Zirkzee (Manchester United) mentre in porta i nomi restano sempre Zion Suzuki (Parma) e Guglielmo Vicario (Tottenham). Ancora per i difensori, la Roma ha chiuso con il Wolfsburg per il greco Konstantinos Koulierakis (17 milioni) e il Como è sempre più fiducioso di arrivare a Trevoh Chalobah del Chelsea (30 milioni, oggi possibile fumata bianca).

Matías Soulé è nel mirino del Milan per rinforzare il reparto offensivo. L’esterno argentino della Roma era arrivato a Trigoria per 26 milioni di euro più 4 di bonus dalla Juventus, ora è valutato 40. Doppia operazione in attacco fra Sassuolo e Verona: i neroverdi prendono lo scozzese Kieron Bowie, i gialloblù Samuele Mulattieri (entrambi in prestito con obbligo di riscatto condizionato). Saluta l’Italia il portiere Federico Ravaglia, che dal Bologna va al Watford, scende di categoria il giovane Simone Pafundi che dall’Udinese passa al Catanzaro in Serie B. Ufficiale, a titolo definitivo, il trasferimento di Víctor Valdepeñas dal Real Madrid alla Fiorentina: il classe 2006 è stato pagato 8 milioni dai viola, i blancos mantengono il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra. Al Torino ha firmato il centrocampista Kian Fitz-Jim, dall’Ajax.

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