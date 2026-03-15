I rossoblù già oggi in campo Venerdì alla Domus c’è il Napoli 

Dal Pisa al Napoli è un attimo. I giocatori del Cagliari hanno lasciato la Toscana ieri sera, subito dopo la partita con i nerazzurri di Hiljemark, e si ritroveranno già oggi al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione in vista della prossima, in programma venerdì alla Unipol Domus contro il Napoli (il fischio d’inizio è fissato per le 18.30).

Mina sotto osservazione

Scalpita Esposito, che ha scontato ieri il turno di squalifica, mentre si appresta a farlo contro il Napoli Obert dopo l’espulsione di ieri. Tra gli infortunati, dopo Gaetano, Mina (comunque da valutare dopo la botta presa ieri) e Mazzitelli, Pisacane spera di recuperare anche Deiola, che ieri a Pisa ha rotto il ghiaccio in panchina ma potrebbe essere a completa disposizione per la gara con il Napoli. Approfitterà dell’ultima sosta del campionato, invece, Borrelli che punta così alla partita contro il Sassuolo in programma il 4 aprile al Mapei Stadium. E per l’occasione, potrebbe riaggregarsi al gruppo anche un altro attaccante, il “gallo” Belotti, che sta completando il suo percorso di recupero dopo la rottura del crociato.

Ancora ai box

L’ultimo a rimediare lo stesso tipo di infortunio al ginocchio è stato Idrissi, due sabati fa contro il Como, il secondo Felici, il 3 dicembre a Napoli in Coppa Italia. Per entrambi - manco a dirlo - la stagione è già finita. La gara di ieri non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico, tanto meno disciplinare.

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