La Sardegna e i misteri e gli enigmi che avvolgono aspetti della sua storia più antica. Su Videolina alle 21 appuntamento con la quarta puntata de “La porta sull’infinito”, di cui proseguiamo a seguire le repliche del primo ciclo che fu trasmesso nel 2005. Il programma è ideato da Stefano Salvatici, curato da Andrea Fenu. Il contributo al dibattito arriva in studio dall’archeologo e creatore del museo dei menhir di Laconi Giorgio Murru e dal Giovanni Ugas, archeologo allora docente di preistoria e protostoria all’università di Cagliari. La puntata ospita anche le testimonianze dell’archeologo Enrico Atzeni, dell’astronomo Pino Calledda, del ricercatore Mauro Aresu, dell’etnologa Dolores Turchi, dell’antropologo Franco Germanà.
Telecomando
30 luglio 2026 alle 00:47
I misteri dell’Isola
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