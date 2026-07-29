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30 luglio 2026 alle 00:47

I misteri dell’Isola 

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La Sardegna e i misteri e gli enigmi che avvolgono aspetti della sua storia più antica. Su Videolina alle 21 appuntamento con la quarta puntata de “La porta sull’infinito”, di cui proseguiamo a seguire le repliche del primo ciclo che fu trasmesso nel 2005. Il programma è ideato da Stefano Salvatici, curato da Andrea Fenu. Il contributo al dibattito arriva in studio dall’archeologo e creatore del museo dei menhir di Laconi Giorgio Murru e dal Giovanni Ugas, archeologo allora docente di preistoria e protostoria all’università di Cagliari. La puntata ospita anche le testimonianze dell’archeologo Enrico Atzeni, dell’astronomo Pino Calledda, del ricercatore Mauro Aresu, dell’etnologa Dolores Turchi, dell’antropologo Franco Germanà.

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