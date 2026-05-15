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16 maggio 2026 alle 00:28

I metalmeccanici scendono in piazza 

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I metalmeccanici del Sulcis scenderanno in piazza: per mercoledì 20 maggio le segreterie di Fiom, Fsm e Uilm hanno proclamato una giornata di sciopero per richiamare l’attenzione sulla crisi che coinvolge centinaia di operai. Ieri mattina, nel piazzale davanti all’Enel di Portovesme, si è svolta un’assemblea con operai delle diverse realtà metalmeccaniche del territorio: dalla discussione è emersa l’esigenza di organizzare una nuova iniziativa di mobilitazione. Possibile destinazione Cagliari, palazzo regionale, con l’obiettivo di ottenere poi una convocazione al Ministero delle Imprese. «Servono risposte certe sul futuro occupazionale e industriale di questo territorio», hanno detto i segretari dei metalmeccanici. La crisi dei metalmeccanici interessa in gran parte le imprese degli appalti che operano all’interno dell’Enel e della Portovesme srl, oltre ai dipendenti della Sider Alloys e della Gms. Cassa integrazione, in alcuni casi ritardi o difficoltà nel pagamento degli stipendi, e una crisi che sembra senza soluzione: da qui la decisione per una giornata di sciopero e nuova mobilitazione.

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