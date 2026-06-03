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Diritti.
04 giugno 2026 alle 00:42

I Lgbtqia+ sfilano nel Giorno del PreGiudizio 

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Prendere in prestito, ribaltandolo, il titolo dell’opera più celebre di Salvatore Satta. Dopo il successo dell’anno scorso, che ha richiamato decine di persone nel capoluogo della Barbagia, torna a Nuoro “Il Giorno del PreGiudizio”, iniziativa della comunità Lgbtqia+ e transfemminista intersezionale che sabato trasformerà piazza Vittorio Emanuele in uno spazio di confronto, sensibilizzazione e partecipazione sui temi dei diritti, dell’inclusione e del contrasto alle discriminazioni.

Il riferimento a Il Giorno del Giudizio non è casuale. Attraverso un gioco di parole, gli organizzatori hanno scelto di richiamare il capolavoro dello scrittore nuorese per invitare la città a riflettere sui pregiudizi, sugli stereotipi e sui meccanismi di esclusione che ancora oggi interessano molte persone. L’evento è promosso dal collettivo Istravanad@s insieme a Onda Rosa, Shardana Queen, Spazio Antifascista, Coordinamento Sardegna Pride e Mos. L’idea è creare uno spazio pubblico di confronto sui diritti, e dalle 17 la piazza ospiterà anche uno spazio per la raccolta anonima di testimonianze. Ma sarà anche un momento di prevenzione con la possibilità di effettuare gratuitamente screening e test per Hiv e sifilide.

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