I Lgbtqia+ sfilano nel Giorno del PreGiudizio 

Prendere in prestito, ribaltandolo, il titolo dell’opera più celebre di Salvatore Satta. Dopo il successo dell’anno scorso, che ha richiamato decine di persone nel capoluogo della Barbagia, torna a Nuoro “Il Giorno del PreGiudizio”, iniziativa della comunità Lgbtqia+ e transfemminista intersezionale che sabato trasformerà piazza Vittorio Emanuele in uno spazio di confronto, sensibilizzazione e partecipazione sui temi dei diritti, dell’inclusione e del contrasto alle discriminazioni.

Il riferimento a Il Giorno del Giudizio non è casuale. Attraverso un gioco di parole, gli organizzatori hanno scelto di richiamare il capolavoro dello scrittore nuorese per invitare la città a riflettere sui pregiudizi, sugli stereotipi e sui meccanismi di esclusione che ancora oggi interessano molte persone. L’evento è promosso dal collettivo Istravanad@s insieme a Onda Rosa, Shardana Queen, Spazio Antifascista, Coordinamento Sardegna Pride e Mos. L’idea è creare uno spazio pubblico di confronto sui diritti, e dalle 17 la piazza ospiterà anche uno spazio per la raccolta anonima di testimonianze. Ma sarà anche un momento di prevenzione con la possibilità di effettuare gratuitamente screening e test per Hiv e sifilide.

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