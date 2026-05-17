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La festa.
18 maggio 2026 alle 00:50

I gentleman in moto conquistano la città 

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Numeri straordinari per la tappa cagliaritana della Distinguished Gentleman’s Ride 2026 , l’appuntamento che ogni anno trasforma le strade di oltre mille città nel mondo in un corteo di eleganza su due ruote. Ieri 400 motociclette hanno sfilato per le vie del centro cittadino per poi dirigersi a Quartu, accompagnate da 120 auto storiche e accolte da un pubblico di circa 2.000 persone all'arrivo in viale Colombo.

Il via dal Parco Nervi, dove i motociclisti in giacca, cravatta e casco jet, fedeli all'estetica vintage che contraddistingue l'evento si sono radunati tra musica live e atmosfera conviviale. Poi la partenza del corteo, che ha attraversato il cuore di Cagliari, con tappa davanti alla basilica di Bonaria, e arrivo in viale Colombo a Quartu dove ad accogliere i partecipanti, c’erano le associazioni Mai più sole, Angeli in moto e Steampunk Sardegna, in un incontro tra solidarietà, cultura e passione per i motori.

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