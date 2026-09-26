I gatti della colonia modelli per un giorno 

Questa volta le star sono stati loro, i gatti della colonia felina di San Gemiliano a Sestu. A riprenderli nel loro ambiente i partecipanti al concorso fotografico dedicato ai mici, organizzato dal consigliere con delega al benessere animale Antonio Perra.«I partecipanti erano accompagnati da alcune volontarie locali, che ogni giorno si occupano con dedizione della cura dei gatti», racconta Perra, «molti hanno anche espresso il desiderio di tornare presto a visitare e valorizzare ulteriormente questo meraviglioso angolo di territorio».

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