VaiOnline
San Gavino
08 aprile 2026 alle 00:37

I carabinieri fanno festa con i pensionati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una giornata di festa e di condivisione con le persone più sagge. Così il comandante della stazione dei carabinieri di San Gavino Monreale, Ivan Melis, e il capitano della compagnia di Villacidro, Pasquale Rutigliani, hanno incontrato gli anziani della casa di accoglienza San Giuseppe.

I militari hanno omaggiato i nonnini con cioccolatini e caramelle in un sacchetto chiuso da un nastro tricolore e un ramoscello d’ulivo, a simboleggiare la libertà. Agli operatori della casa di accoglienza hanno donato delle colombe e ne sono felicissimi: «Una bellissima giornata, i carabinieri hanno portato doni e tanta allegria. È bello vedere felici i nostri nonnini».

È costante l’azione dei militari dell’Arma nella prevenzione delle truffe anziani e in servizi di educazione alla legalità soprattutto con le nuove generazioni. Il comandante Ivan Melis è arrivato di recente a San Gavino a sostituire il luogotenente Sergio Passalacqua, in pensione dopo gli ultimi 27 anni trascorsi nella cittadina.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Cherosene da Sarroch per gli aeroporti sardi

Cuccureddu: tagli ai voli? Per l’Isola un disastro Boeddu (Cgil): la Regione copra eventuali rincari 
Marco Noce
Le polemiche

Selfie col pentito del clan, nuova grana per Meloni

Opposizioni all’attacco: deve chiarire. La premier: fango nel ventilatore 
Cremona

Massacrato in strada, muore ventenne

Prima preso a sprangate e poi pugnalato, fermato un minorenne 