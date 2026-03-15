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16 marzo 2026 alle 00:53

Hiljemark: questa vittoria la dedichiamo ai tifosi 

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«Questa è una vittoria per i tifosi, per la squadra e per tutto l'ambiente. Siamo stati squadra e ho visto un grande morale dopo l'espulsione di Durosinmi. Dobbiamo gioire ma da subito dobbiamo tornare concentrati sul nostro percorso». Lo ha detto il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, commentando il secondo successo stagionale dei nerazzurri, il primo per lui da quando è sulla panchina toscana.

Le scelte

«Il rosso diretto? Non ho visto la situazione dal campo», ha tenuto a precisare l’allenatore dei toscani, «e non ho rivisto le immagini dopo, quindi non posso commentare la decisione dell'arbitro». Contro il Cagliari - a sorpresa - Hiljemark ha riproposto nove undicesimi della squadra travolta dalla Juve la scorsa settimana. «Ho puntato su Canestrelli e Tramoni dall'inizio», ha spiegato il 33enne tecnico svedese, «perché li ho visti lavorare molto bene durante gli allenamenti e le loro prestazioni hanno ripagato la mia fiducia. Ma contro il Cagliari», ha poi puntualizzato, «siamo stati bravi tutti perché abbiamo fatto una prestazione da squadra e serve questo per vincere e salvarsi».

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