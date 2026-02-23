Guerra in Ucraina, manifestazione per la pace 

Oggi sono 4 anni esatti dall’inizio della guerra in Ucraina, avviata il 24 febbraio 2022. Per l’occasione, sabato prossimo alle ore 16 si terrà in piazza Garibaldi una manifestazione pubblica per ribadire il sostegno a una pace giusta, fondata su diritto internazionale e diritti umani.

Parteciperà anche la Chiesa greco-cattolica ucraina di Cagliari. Gli organizzatori sottolineano che, in un quadro globale sempre più instabile, serve una pace che abbia delle garanzie di sicurezza credibili per l’Ucraina, sostegno alla difesa e condizioni concrete per impedire alla Russia di poter riprendere una nuova invasione. Tra le richieste centrali, il ritorno dei bambini deportati e la tutela dei civili.

«Ribadiamo con forza che il sostegno all’Ucraina resta una priorità per l’Europa. Di fronte all’aggressione e alle gravi violazioni del diritto internazionale, non può esserci indifferenza», afferma Gabriele Ballicu di Ora! Sardegna. «Cagliari scende in piazza per affermare la necessità di una pace giusta e duratura, fondata sul rispetto della sovranità, dei diritti umani e dei valori democratici su cui si fonda l’Unione Europea. Una pace che non sia resa, ma garanzia di sicurezza, libertà e futuro per il popolo ucraino».

