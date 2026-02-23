VaiOnline
Villaputzu.
24 febbraio 2026 alle 00:28

Guado sul Flumendosa, ruspe di nuovo in azione 

Ruspe al lavoro da ieri per rispristinare il guado rialzato sul Flumendosa, tra Villaputzu e Muravera. L’intervento durerà alcuni giorni «perché - ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - la pista è stata interessata dalla piena del fiume per un lungo periodo e c’è ancora un grande quantitativo d’acqua».

Il guado rialzato è chiuso dallo scorso 18 gennaio. Da quel momento i cittadini sono costretti ad un lungo giro per raggiungere Villaputzu: 40 chilometri tra andata e ritorno anziché 5. Un percorso che sta sfiancando i sarrabesi. Secondo una stima fatta dal comitato per il nuovo ponte l’esborso extra solo per il carburante in un mese è stato di oltre 300mila euro. Ed in più i lavori di ristrutturazione del vecchio ponte sono fermi. Per cercare di sbloccare la situazione o, perlomeno, di sostituire la ditta che si è aggiudicata l’appalto, il sindaco di Villaputzu ha indetto per il 6 marzo una manifestazione di protesta. (g. a.)

