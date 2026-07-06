Grande festa per i 100 anni di “tia Magnela” 

Compie 100 anni Mariangela Casula, originaria di Desulo ma residente da tempo a Iglesias, dove si è perfettamente integrata nella comunità del quartiere di Serra Perdosa. Conosciuta affettuosamente come "Tia Magnela", la donna ha celebrato il secolo di vita circondata da parenti e amici. «Ieri è stata festeggiata come si deve, con tantissimi affetti. Abbiamo scattato molte foto insieme alle persone che sono venute a celebrarla - ha raccontato il nipote, Francesco Stocchino -. Anche se l'età le rende difficile parlare, rimane la persona fiera e orgogliosa di sempre. Spesso indossava l'abito tradizionale, portando questa fierezza sarda costantemente con sé. Un caloroso ringraziamento a tutte le persone che ci sono state vicine con messaggi, telefonate, regali e con la loro presenza alla festa in questa bellissima occasione, con l'augurio che possiate raggiungere lo stesso traguardo». Anche il parroco di Serra Perdosa, quartiere in cui la donna risiede, ha voluto omaggiare la nuova centenaria: «Arrivare a 100 anni è un dono immenso - ha scritto don Giorgio Fois -. Una soglia che non rappresenta solo un numero, ma un'intera storia che si apre come un libro prezioso. Signora Mariangela, nata nella forza e nella fierezza di Desulo e oggi colmata di affetto a Serra Perdosa: la sua vita è un ponte tra montagne e mare, tra tradizioni antiche e giorni nuovi». (ma. l.)

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