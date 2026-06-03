Golfo dell’Asinara, sono 63 gli iscritti 

Nel giorno delle verifiche, si possono dare i primi numeri del 31° Rally Internazionale Golfo dell’Asinara. Alla vigilia, 55 equipaggi iscritti (i migliori sardi ma anche diversi dalla Penisola), ai quali si sommano gli 8 del Rally Storico; due giornate di gara o tappe (domani e dopo), 5 prove speciali, ciascuna ripetuta due volte, 73,50 km cronometrati, su asfalto. Tutto predisposto con cura ed esperienza dal- l’Automobile Club Sassari che ci tiene a fare le cose per bene per il secondo round della Coppa Rally di Zona in Sardegna e del Campionato Regionale.

Dopo i numeri, i luoghi: il Nord-Ovest della Sardegna è l’area di riferimento, il Centro Martini di Sassari il teatro della presentazione di ieri, Castelsardo quello della partenza (domani, 14.30), l’iconica Scala di Giocca dello shakedown di domattina (9-12), Porto Torres dell’arrivo, con annessa premiazione, sabato alle 16. In mezzo, domani, la Martis-Nulvi (7,30 km) e la classica San Lorenzo (7,47 km)), con riordino a Sorso e parco assistenza a Sassari (Piazzale Segni); sabato dalle 9 le speciali Codrongianos (6,82 km), Muros-Ossi (6,42 km) e Usini (8,73 km), tutto due volte, con riordino in piazza d’Italia.

Sette vetture sono classe Rally2/R5, comprese la Skoda Fabia R5 dei campioni uscenti Andrea Pisano e Salvatore Musselli (Magliona Motorsport), e la Fabia Rs Rally2 di Marino Gessa (Sardegna Racing Team), secondo nel 2025 e ora affiancato da Nicola Colombo. «Siamo pronti: il percorso, sempre rinnovato, e la bellezza dei paesaggi attraversati saranno gli elementi distintivi di questa edizione», ha sottolineatoMarco Pala, vicepresidente di Aci Sassari.

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