Gli studenti delle Medie vincono con poesie e racconti 

Riconoscimento importante per due classi dell’Istituto secondario di primo grado di Ghilarza che si sono distinte al concorso letterario promosso dall’associazione “Carta bianca”. Nei giorni scorsi la cerimonia a Senorbì: i premi sono andati ad Asia Sanna, alunna della II B che si è classificata al primo posto nella sezione racconti brevi con “La Limonata palestinese”. Tra i finalisti, per la sezione poesia, con “Acqua preziosa” Francesco Oppo della I B.

«Le mie due classi hanno partecipato con ben 24 poesie e due racconti brevi che sono stati ritenuti meritevoli di pubblicazione. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti, ringrazio la nostra dirigente che ci permette sempre di partecipare a questi concorsi - spiega la docente Valeria Manca – Diffondere e accrescere la creatività e l'amore per la scrittura è sempre molto importante, soprattutto di questi tempi in cui i ragazzi non amano tanto né leggere né scrivere. Carta bianca è anche in trattativa con il sindaco di Soddì per trasferire la manifestazione».

I ragazzi inoltre hanno presentato alcune canzoni, accompagnati all’organetto dall’educatore Matteo Scano e hanno collaborato all’organizzazione della serata dedicata a Paola Escana, una giurata scomparsa recentemente.

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