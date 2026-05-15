Gli studenti a lezione di sicurezza dai vigili: siate sempre prudenti 

Una mattinata con gli studenti del territorio a parlare di sicurezza e di soccorso nelle strade anche con la spettacolare simulazione di un incidente: un automobilista che rimane incastrato nell’auto rovesciata e la mobilitazione dell’ambulanza della Misericordia, della Polizia locale, dei Vigili del fuoco e dei carabinieri. Sembra tutto vero. Per fortuna non lo è con l’occasione di presentare una lezione vera di soccorso. Sulle tribune, centinaia di ragazzi, insegnanti, associazioni di volontariato, genitori, curiosi.

I consigli sono arrivati da parte del comandante della Polizia locale capitano Giuseppe Fiori e del presidente della Misericordia, Massimo Falqui. Il tutto in occasione della Giornata europea della Sicurezza stradale, presente anche il Team “Didi Bizzarro”, attivamente coinvolto nella divulgazione del progetto “Mobilità responsabile”. «Una giornata importante – ha detto Fiori - sui temi della sicurezza, della prevenzione e del rispetto delle regole». «Le nuove regole - ha aggiunto la sindaca Barbara Pusceddu - puntano sulla tolleranza zero: la prudenza alla guida di un’auto o anche di un monopattino elettrico, non deve essere mai troppa». (r. s.)

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