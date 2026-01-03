VaiOnline
Il caso.
03 gennaio 2026 alle 01:01

Gli atleti si riprendono il Campo scuola Tomaso Podda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Siamo contentissimi per la riapertura del Campo-scuola», esordisce Roberto Meloni, dell’associazione “Sport è vita” di Nuoro, mentre osserva i suoi ragazzi correre su quella pista tanto desiderata. «Da quasi due anni eravamo costretti a viaggiare, a portare i nostri atleti a Galtellì per gli allenamenti». L’assessora comunale allo Sport, Natascia Demurtas, aggiunge: «Per noi era fondamentale riaprire la struttura nell’immediato».

Gli atleti hanno varcato il cancello dell’impianto Tomaso Podda nel pomeriggio di ieri. L’atteso colpo di scena è arrivato, quando ormai il pessimismo appariva dilagante. Le polemiche che hanno caratterizzato il mese di dicembre appaiono finalmente un ricordo. Il Comune di Nuoro restituisce a 5 società il Campo-scuola di via Montale. Struttura chiusa da tempo, adesso di nuovo aperta all’atletica. Perlomeno agli allenamenti. «La soddisfazione è enorme, perché volevamo a tutti i costi restituire alla città questo impianto così importante e strategico», prosegue l’assessora Demurtas. «Ci abbiamo messo tanto impegno: avevamo un obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Adesso vorremmo restituire alla città anche altre strutture sportive che al momento sono oggetto di ristrutturazione e riqualificazione».

Lo scorso 10 dicembre la protesta, con l’occupazione della struttura da parte di decine di atleti. E un solo coro: «Ridateci il nostro Campo». Un’ordinanza del dirigente comunale Roberto Del Rio, però, aveva bloccato la riapertura provvisoria ai tesserati di 5 società per problemi di sicurezza. Oggi le criticità evidenziate da Del Rio appaiono superate. L’illuminazione è stata sistemata, la buca presente in mezzo al campo transennata e segnalata. Poi, è comparso il defibrillatore, la cartellonistica adeguata. Infine, sono spariti i pericolosi cumuli di detriti all’ingresso dell’impianto fino a pochi giorni fa. «Questa è una struttura importantissima, a livello territoriale ma non solo», afferma Natascia Demurtas. «Riapertura provvisoria a parte, ora il prossimo step sarà la ripresa dei lavori a maggio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si spegne, al Milan basta un gol

I rossoblù calano alla distanza, decide Leão nella ripresa (0-1) 
l Nello sport
la strage di capodanno

L’indagine dopo il rogo Speranze al minimo per gli italiani dispersi

Crans-Montana, 40 le vittime accertate ma tra gli oltre 100 feriti molti sono gravi 
Per chiudere la partita delle nomine la Giunta attende il responso del Tar sul ricorso per il reintegro di Sensi alla Asl 1

Ultimi tre manager, tra Todde e il Pd risale la tensione

Corsa per la guida delle aziende di Cagliari, Sassari e della Gallura 
Anche il giorno di Capodanno la nave che sta portando a termine la posa del cavo era al largo del litorale di Quartu

«Questo non sarà l’unico Tyrrhenian Link»

«Con la super-produzione di energia serviranno opere simili, ci saranno altre Terra Mala» 
Lorenzo Piras
Il lutto

Marchetti, una vita al servizio della Giustizia

Scompare a 86 anni il primo pm della Dda sarda: sgominò la banda di Is Mirrionis e perseguì i “colletti bianchi” 
Francesco Pinna
Polemica

Giustizia, referendum a fine marzo

Manca l’ufficialità ma il Governo tira dritto sull’ipotesi di voto il 22 e il 23 