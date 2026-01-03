Giovedì il faccia a faccia con Davide Nicola 

Nemmeno il tempo di tirare il fiato: la Serie A va di fretta e il Cagliari scenderà in campo giovedì alle 18.30 allo stadio “Zini” di Cremona per l’ultima partita del girone d’andata nell’atteso faccia a faccia con l’ex tecnico rossoblù Davide Nicola (che ancora, però, deve completare il diciottesimo turno domani pomeriggio a Firenze)

Sotto osservazione

Il match di ieri sera qualche strascico l’ha lasciato. Sotto osservazione, oggi alla ripresa degli allenamenti, Deiola – fermato ieri mattina nella rifinitura da un problema alla coscia destra – che rischia di star fuori un mese. E ancora Esposito, uscito dal campo zoppicando, oltre a Zé Pedro che aspetta il via libera dello staff medico per provare a forzare insieme al gruppo dopo l’operazione alle formazioni cartilaginose dell’articolazione della gamba sinistra.

Ancora ai box

Tempi di recupero decisamente più lunghi, un mese e mezzo nella migliore delle ipotesi, per Folorunsho che, dopo aver colpito violentemente il palo con il ginocchio destro in occasione del gol contro il Pisa, si è sottoposto a un intervento chirurgico per la sutura del legamento collaterale mediale. Stagione già finita, invece, per Felici a causa della rottura del crociato. Ha avuto lo stesso infortunio ma all’inizio della stagione Belotti, che spera quindi di rimettersi a disposizione di Pisacane un mese prima della fine del campionato.

