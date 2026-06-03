“Giornate del Respiro” con Francesca Figus 

Ha preso il via la sesta edizione di “Giornate del Respiro”, festival di arti performative contemporanee a cura di Giulia Muroni per Sardegna Teatro, a Cagliari con un cartellone dedicato alla scena performativa italiana e internazionale più creativa, innovativa e originale. Tanti gli eventi, tra attese prime nazionali, spettacoli e installazioni per la prima volta in Italia o in Sardegna: di tutto questo parlerà Francesca Figus oggi a “Unione Cult” con la sua ospite Giulia Muroni. Appuntamento alle 14.30 su Radiolina.