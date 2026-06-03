VaiOnline
Radiolina.
04 giugno 2026 alle 00:40

“Giornate del Respiro” con Francesca Figus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha preso il via la sesta edizione di “Giornate del Respiro”, festival di arti performative contemporanee a cura di Giulia Muroni per Sardegna Teatro, a Cagliari con un cartellone dedicato alla scena performativa italiana e internazionale più creativa, innovativa e originale. Tanti gli eventi, tra attese prime nazionali, spettacoli e installazioni per la prima volta in Italia o in Sardegna: di tutto questo parlerà Francesca Figus oggi a “Unione Cult” con la sua ospite Giulia Muroni. Appuntamento alle 14.30 su Radiolina.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incendi

Fuoco e vento a Elmas, chiusa la 130

l Saiu, Serreli
Viabilità

Gli scavi di Terna strozzano la litoranea per Villasimius

Deroga al blocco estivo solo per le opere legate al Tyrrhenian Link Un’ora a passo d’uomo per andare da Mari Pintau a Margine Rosso 
Giorgia Daga
Olbia 3-6-2026. Traffico in località Pittulongu. Foto Antonio Satta
Olbia 3-6-2026. Traffico in località Pittulongu. Foto Antonio Satta
Nel resto dell’Isola.

Gallura e Nuorese, caos nelle arterie verso il mare

Tania Careddu Gianfranco Locci
amministrative 2026

Il veterano di Sanluri sfidato dalla preside all’esordio in politica

Urpi a caccia del terzo mandato Fenu: «Alleanza con i giovani» 
Luigi Almiento
Regione

Tassa d’imbarco, 3 milioni per l’azzeramento

Il piano della maggioranza dopo gli attriti con Ryanair: taglio del balzello solo per i mesi invernali 
Roberto Murgia
Il blitz in Sardegna

Sinner mette su casa a Porto Raphael, regno della discrezione

Il campione sta costruendo una villa in uno dei punti più belli del villaggio 
Andrea Busia
Il caso

Grazia a Minetti, dalla Procura nuovo via libera

«Infondati i pezzi del Fatto» I legali: chiederemo i danni 