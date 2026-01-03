VaiOnline
Quartucciu
03 gennaio 2026 alle 01:02

Giochi e musica nella cornice di parco Atzeni 

Oggi il parco urbano Sergio Atzeni di Quartucciu ospiterà un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie, all’insegna del gioco e della socialità.

Nella grande area verde di via Pertini, dalle 10 alle 13, andrà in scena “La Befana vien giocando”, iniziativa inserita nel cartellone natalizio “Quartucciu sotto le feste - Viviamo il Natale”. Promosso dall’amministrazione comunale, l’evento è inserito nel programma di eventi iniziati a dicembre che termineranno con l’Epifania.
La mattinata sarà animata da giochi, musica e intrattenimento, con l’animazione a cura di Tony Live e la selezione musicale del Dj Gabriele Sozio. Rinfresco con merenda offerto dalla ProLoco e dal Distretto Rurale di Sant’Isidoro. Un’iniziativa che ha coinvolto l’assessorato allo spettacolo e allo sport, guidato dall’assessora Elisabetta Contini, la Pro Loco, il Distretto Rurale di Sant’Isidoro e le società sportive.

