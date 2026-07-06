Giardino fiorito, via all’intervento per il centro e nuovi servizi 

A Samugheo si avvicina la realizzazione del centro diurno dell’associazione il Giardino fiorito. Sono iniziati i lavori per la struttura in località Paules, nell’area di oltre 2.000 metri quadrati ceduta alcuni anni fa dal Comune in diritto di superficie per 99 anni con l’intento di dare gambe a un progetto importante per Samugheo e il territorio.

Un’opera che nel 2006, quando è nata l’associazione, non era immaginabile. Vent’anni fa a dare vita al progetto è stato un gruppo di genitori di ragazzi disabili: l’obiettivo era fare qualcosa in più, non solo per i propri figli ma anche per quei ragazzi e quelle famiglie che necessitavano di un aiuto maggiore. Nasce così “Il Giardino fiorito”, associazione che si è adoperata con tante iniziative per recuperare le risorse, poi lo scorso anno i 200mila euro arrivati dalla Regione. «Queste somme sono state fondamentali – spiega il presidente Antioco Patta -Poter realizzare il centro significa dare risposte a ragazzi disabili e alle famiglie. Nell’attuale sede non ci sono spazi adeguati per accogliere tutte le richieste che abbiamo da Samugheo e dai centri vicini». Il centro avrà un’estensione di 300 metri quadri, ci saranno servizi per gli utenti e le educatrici, la cucina, la sala mensa e la palestra.