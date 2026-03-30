Una versione de su pani de saba ancora più elegante tra quelle proposte fino ad ora a “Filindeu”. Partendo da questo punto di vista emerge con potenza il fatto che per ricetta tradizionale non si intende la ripetizione continua di un modello sempre uguale, bensì l’opportunità di inserire piccole innovazioni frutto dell’esperienza e di opportunità definite dal tempo e dalla produzione del territorio che non ne alterano la natura di sintesi ma anzi la ripropongono in chiave più personale. Alle 21 su Videolina. Con Gianluca Medas.
Videolina.
31 marzo 2026 alle 00:18
Gianluca Medas ricette da scoprire
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