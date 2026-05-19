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Arzachena.
20 maggio 2026 alle 00:28

Gestione parcheggi, torna in pista l’Aire 

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Il Comune di Arzachena dovrà verificare i requisiti della Aire Srl, impresa emergente dell’ingegnere arzachenese Gianni Filigheddu (segretario del circolo cittadino di Forza Italia) nella gara per la concessione d’oro dei parcheggi del cittadina gallurese, oltre 1700 posti auto, compresi quelli della Costa Smeralda. La decisione è del Tar Sardegna che ieri si è occupato della procedura (finanza di progetto) che riguarda realizzazione e gestione dei posti auto, per un giro d’affari di circa 40 milioni di euro (calcolo su vent’anni, tanto dura la concessione). Il Comune di Arzachena, stazione appaltante, aveva tagliato Aire fuori dalla gara, perché ritiene che la società abbia la capacità finanziaria e tecnica per realizzare le opere, ma non possieda “il requisito della idoneità professionale per la gestione del servizio”. Aire srl, rappresentata dall’avvocato Carlo Careddu, ha ottenuto un provvedimento che la rimette in pista, il Comune di Arzachena dovrà riconsiderare la situazione di Aire e in particolare le sue capacità in fatto di gestione di parcheggi. La procedura è per l’affidamento in concessione dei lavori di sistemazione dei posti auto del litorale, ma anche per la realizzazione di un nuovo parcheggio seminterrato in Piazza Segni, con gestione attraverso Finanza di progetto. L’unico soggetto rimasto in corsa è il raggruppamento di imprese guidato dalla arzachenese JJP Srl. Anche il gruppo Skg (molto forte a Olbia e in tutta la Gallura) è stato escluso. Il Comune di Arzachena, rappresentato dall’avvocato Stefano Forgiarini, ora potrebbe appellare la decisione del Tar, la partita resta apertissima.

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