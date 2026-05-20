Geriatria scoppia, è allarme 

Anziani nei corridoi, stanze sature e personale sanitario costretto a turni massacranti. Il sindacato Nursing up denuncia la situazione del reparto di Geriatria dell’ospedale San Francesco, dove continua l’emergenza sovraffollamento. Ieri 47 pazienti ricoverati, di cui 6 assistiti in corridoio, a fronte di 20 posti letto. La situazione, secondo il sindacato degli infermieri, non è un episodio isolato ma una condizione cronica che rischia di peggiorare con le ferie estive. «È diventata all’ordine del giorno - dice il responsabile regionale del Nursing up, Diego Murracino -. Questa situazione crea due vittime: i pazienti e gli operatori. In particolare, l’infermiere è un professionista sanitario che risponde civilmente del proprio operato e dunque va al lavoro con angosce e tensioni».

L’allarme

Francesco Carta, dirigente sindacale Nursing Up, descrive un reparto al limite della sostenibilità. «Il personale sanitario è allo stremo, turni massacranti per cercare di assistere oltre 40 pazienti. Le camere di degenza sono piene e ci sono pazienti ricoverati nei corridoi - dice -. Queste condizioni sono inaccettabili per i pazienti e per i professionisti sanitari. Risulta difficile garantire la privacy e il senso di protezione della dignità dei pazienti durante le procedure assistenziali».

I parenti

A pesare, oltre ai ricoveri, è l’assenza di strutture in grado di accogliere i pazienti una volta superata la fase acuta della malattia. Una soluzione, per alcuni familiari dei pazienti, sarebbe quella di creare Rsa pubbliche a Nuoro e Oliena. «Manca un sistema in cui assistere i pazienti cronici per lunghi periodi, e dunque restano nei reparti e i nostri cari finiscono nei corridoi».

Nursind up spiega: «Gli infermieri e gli operatori socio sanitari in turno in Geriatria stanno accumulando livelli di stress eccessivi e dannosi. Gli infermieri stanno lavorano con l’ansia dovuta alla consapevolezza delle condizioni di sovraccarico, il rischio di commettere errori è elevatissimo». Il timore è che in estate, con i riposi e le ferie, il quadro si possa aggravare ulteriormente. Il Nursing Up annuncia di essere pronto «a mettere in atto tutte le iniziative necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei sanitari e dei cittadini», senza escludere lo stato di agitazione.

La Asl ieri resta in silenzio: non replica alle accuse.

Comitati a Cagliari

Ieri pomeriggio intanto a Cagliari vertice tra il coordinamento regionale dei comitati per la tutela della salute e la presidente della Regione Alessandra Todde. L’incontro è durato circa tre ore. Gli esponenti del coordinamento hanno illustrato la grave situazione sulla sanità, con gli argomenti emersi nella recente assemblea di Silanus. Punti che vertono sulla verifica dei livelli essenziali di assistenza, lo stato dei distretti socio sanitari, lo stato di avanzamento di case e ospedali di comunità, il funzionamento dei servizi territoriali e le criticità emergenti, tra cui la preoccupazione sull’Oncologia di Nuoro. La presidente Todde, che ha l’interim della sanità, ha affermato che i piccoli ospedali manterranno il loro status e non saranno soppiantati dalle case e ospedali di comunità.

«È stato un incontro proficuo - dice il coordinatore regionale dei comitati, Alessandro Rosas - siamo soddisfatti del canale istituzionale che si è aperto, del dialogo con la Regione, che continuerà nelle prossime settimane e mesi. La presidente ha preso impegni ben precisi per quanto riguarda i medici di medicina generale e si affronteranno i problemi con numeri certi». Il confronto continuerà con i direttori generali, con i quali si parlerà dei problemi specifici a livello territoriale. Tra questi quello legato al reparto oncologico dell’ospedale di Nuoro.

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