VaiOnline
Il giallo
14 dicembre 2025 alle 01:09

Garlasco, arriva in aula la perizia sul Dna 

Giovedì l’udienza per l’incidente probatorio: la difesa di Sempio pronta alla battaglia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pavia. Si apre una settimana importante per il caso Garlasco: giovedì, a Pavia, si discuterà la perizia di Denise Albani, 90 pagine in cui la genetista incaricata dalla Gip Daniela Garlaschelli analizza il Dna maschile estrapolato da due unghie delle mani di Chiara Poggi, la 26enne uccisa 18 anni fa nella sua abitazione. Una doppia traccia genetica che per la perita è riconducibile al ceppo maschile (l’aplotipo Y) della famiglia di Andrea Sempio, 37 anni, amico del fratello della vittima, unico indagato nella nuova inchiesta per concorso in omicidio. I suoi legali sono pronti a dare battaglia.

Davanti al gip i consulenti discuteranno le conclusioni della perizia basata sui dati del lavoro del perito Francesco De Stefano nel 2014. Sempio non ha intenzione di farsi interrogare fino alla chiusura delle indagini. I suoi avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia potrebbero chiedere che l'incidente probatorio venga esteso all'impronta 33, individuata su una parete delle scale che portano al seminterrato nella villetta di via Pascoli e attribuita dagli inquirenti all’indagato: la Procura si era opposta quando analoga richiesta venne avanzata, nei mesi scorsi, dal legale della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, scettico sulle nuove analisi. Il criminologo Dario Redaelli, consulente dei Poggi, ha rivelato di aver fatto delle indagini sui monili che Chiara indossava il giorno in cui è stata assassinata: una catenina con ciondolo a forma di dente di squalo, alcuni braccialetti, un orologio e una cavigliera che sarebbero «stati conservati come se fossero delle reliquie» dalla famiglia e finora mai analizzati. Ma ci sono dubbi sulla “catena di custodia”, ovvero la documentazione cronologica della conservazione dei reperti in questi 18 anni.

Spettatori interessati i legali di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi all'epoca del delitto che sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni di carcere per il delitto: una condanna arrivata dopo due assoluzioni e su cui si addensano non poche ombre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Gaetano aggancia l’Atalanta al 75’, ma non basta: finisce 2-1 
l nello sport
Dal centro Talita Kum di Iglesias ai paesi del Sulcis

Il medico arriva a domicilio con il caravan della sanità

Stefania Piredda
Regione

Abbanoa, il piano votato dagli azionisti è a rischio blocco

Racugno: il controllo ai sindaci se non si oppone un creditore 
L’intervista

«Lavoriamo per voi: siamo sulla strada giusta»

Anas, in Sardegna in corso lavori per un miliardo e mezzo. Monastir? Cantieri chiusi in primavera 
Massimiliano Rais
Milano Cortina 2026

La fiamma olimpica illumina l’Isola Oggi l’arrivo e la festa a Cagliari

Emozione dei tedofori, da Melissa Satta a Marta Maggetti 
Nautica

Vento in poppa per gli yacht

In Gallura crescita del 15 per cento, in mare navigano 21 miliardi di dollari 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Clima, cibo e storia: Cagliari può decollare  grazie alla sua identità»

Viaggi di lusso, il capoluogo celebrato dalla rivista Condé Nast Traveller 
Mauro Madeddu
Cronaca

È Natale, il turismo va in letargo

A Pula e Villasimius niente spettacoli e pochi posti letto disponibili 
Gianni Agus Paolo Carta
La manifestazione

Conte e Renzi ad Atreju, Schlein non va

In serata l’intervista a La Russa: dobbiamo andare avanti col premierato 