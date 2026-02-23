VaiOnline
Macomer.
24 febbraio 2026 alle 00:27

Gal Marghine, Caddeo vice di Salis 

È un apicoltore di Borore, Giuseppe Caddeo, il nuovo vice presidente del Gal Marghine. Caddeo è stato proposto dalla presidente Serenella Salis, che è stata confermata nell’incarico per la seconda volta, nella riunione dei soci svoltasi dieci giorni fa.

«La scelta - dice Serenella Salis - si inserisce in un’ottica di continuità amministrativa e di valorizzazione dell’esperienza maturata nella precedente consiliatura, con l’obiettivo di garantire stabilità, coerenza e piena operatività all’azione del consiglio di amministrazione nella nuova fase di programmazione».

Con la nomina di Giuseppe Caddeo alla vice presidenza, si completa l’assetto degli organi di governance del Gal Marghine, pronto ad affrontare le sfide della nuova programmazione e a proseguire il percorso di sviluppo locale condiviso con i soci pubblici e privati del territorio. Il nuovo consiglio di amministrazione, appena rinnovato, dovrà procedere ora con la programmazione per i prossimi tre anni.

