Furti in casa, bloccata una banda 

Numerosi furti nelle abitazioni avvenuti nell’ultimo mese in diverse zone della città e fenomeni di degrado e violenza legati agli eccessi della movida nei quartieri del centro e al Poetto: così, nella settimana di Ferragosto, i carabinieri del comando provinciale hanno rafforzato i controlli, in particolare il 14 e 15 agosto, svolgendo attività preventiva ma anche repressiva. Tre le persone finite in manette per furto di un’auto, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, e per detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di un cittadino straniero di nazionalità algerina e di due sardi mentre altre tre (due adulti e un minorenne), residenti nella Penisola, sono stati denunciati perché trovati in possesso di arnesi da scasso. Un servizio che ha visto impegnati 240 militari delle compagnie e delle stazioni del sud dell’Isola, con la collaborazione dell’elicottero e dell’unità navale che ha effettuato i controlli nello specchio di mare del Poetto.

Il bilancio

Per il comandante provinciale, il generale di brigata Luigi Grasso, il bilancio alla fine è stato positivo anche se i servizi sono proseguiti anche nella notte tra sabato e oggi e andranno avanti per tutta la domenica. «È stato un Ferragosto intenso ma trascorso regolarmente anche grazie ai numerosi servizi che l’Arma è riuscita ad assicurare, in stretto coordinamento con tutte le forze dell’ordine». Un lavoro reso possibile anche grazie a quanto deciso durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura con l’obiettivo di ridurre al minimo le situazioni di pericolo per cittadini, commercianti e turisti. «Ringrazio i cittadini che, con le loro segnalazioni e richieste, hanno agevolato l’indirizzo delle nostre attività, e tutti i Carabinieri che, in giorni di festa, si sono prodigati per assicurare la massima sicurezza», sottolinea il comandante provinciale.

A terra e in mare

Durante i due giorni pù caldi (Ferragosto e la viglia) sono stati inoltre effettuati 341 posti di controllo in strada, con l’identificazione di più di mille persone e la verifica di 710 veicoli: 50 le sanzioni e 5 denunce (3 per guida in stato di ebbrezza alcolica e 2 perché senza patente). Dall’alto l’elicottero ha garantito controlli attenti in determinate fasce orarie mentre in mare l’equipaggio della motovedetta e dei subacquei dell’Arma hanno effettuato numerosi controlli e attività di verifica, in particolare nello specchio di mare davanti al Poetto. «Il personale delle motovedette e dei subacquei», spiega il comandante della compagnia di Cagliari, Simone Anelli, «è attivo su più fronti. Oltre a eventuali operazioni di soccorso e ricerca in mare, sotto il coordinamento della Guardia Costiera, effettua ispezioni, non solo in mare ma se necessario anche in fiumi e laghi, per la ricerca di eventuali armi usate in delitti, svolge il monitoraggio del patrimonio archeologico in mare ed è operativo sul fronte della ricerca di fonti inquinanti».

