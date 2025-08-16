VaiOnline
Mobilità
17 agosto 2025 alle 01:16

Caos parcheggi, carro attrezzi e pioggia di multe 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al quarto giro a vuoto la tentazione di andarsene è forte, ma quando meno te lo aspetti ecco il posto che si libera. Quasi un miracolo nella tarda mattina del sabato post Ferragosto, coi parcheggi che non bastano per tutti. Così qualcuno incurante del carro attrezzi in agguato se la tenta, lasciando la macchina sulle strisce zebrate e senza sapere che al suo rientro non la troverà. No, non vanno in ferie le regole e neppure i controlli, con la Municipale appostata a vigilare sul rispetto dei parcheggi riservati ai residenti che in mancanza d’altro qualcuno distratto ci spera in un pizzico di clemenza. Che non c’è. Inutile pure tentare negli stalli a pagamento, dove con 5 euro ti assicuri tre ore e con 9 in più sei coperto per dieci. Il problema non si pone: tutto pieno.

Anche nelle stradine interne, dove appeso a un cancello trovi il cartello: “Gentile bagnante, sebbene il passo carrabile non sia regolare (non per non volontà di pagare ma perché il Comune non lo concede), e non comporti la rimozione dell’auto, sappi che la legge italiana prevede che nel caso occupi il mio cancello in misura da impedirmi ingresso o uscita posso esporre querela per il reato penale di violenza privata”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

1936-2025.

Ciao Pippo, si è spenta la tv

La scomparsa di Baudo a 89 anni: ha scritto la storia della televisione italiana 
Il conflitto

La rabbia degli ucraini: «Un incontro ripugnante»

Le critiche dei media: gli Stati Uniti deboli e il leader russo ha sfilato sul tappeto rosso 
Il caso

A Chia cartelli contro gli israeliani

«Li ho messi io», spiega l’attivista Luisi Caria. Carboni (Chenàbura): «È antisemitismo» 
Enrico Fresu
Sanità

Guardie mediche, l’ira dei sindaci «I servizi sanitari sono un diritto»

Gli specializzandi: troppe denunce, costretti a rinunciare 
Alessandra Carta
Energia

Fotovoltaico sardo, l’agricoltura perderà altri 100mila ettari

«I progetti si moltiplicheranno anche grazie al vuoto normativo» 
Lorenzo Piras
L’evento

Palio di Siena, trionfa “Gingillo” Zedde

Il fantino originario di Noragugume regala la vittoria alla contrada del Montone 
Ischia

Uccide l’ex suocera e il compagno, poi si spara

Folle aggressione per strada: l’uomo, un 69enne, ha ferito anche l’ex moglie 
Trasporti.

Due nuovi treni a idrogeno per l’Isola

Investimento da 29 milioni per le tratte Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili 
Litorale

Poetto, un ristorante con vista mare

Pasta al pesto, porchetto e birra sotto l’ombrellone: «Un grande privilegio» 
Sara Marci
Sicurezza.

Furti in casa, bloccata una banda

I servizi dei carabinieri durante il Ferragosto: nei guai due adulti e un minorenne 
M. V.