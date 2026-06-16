Furti e spaccate nei negozi del centro In cella un 36enne 

È accusato di essere l’autore delle recenti “spaccate” in centro città. Nel mirino erano finite pasticcerie, pizzerie e anche parafarmacie. Nei suoi confronti pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio, ma si era reso irreperibile, disfandosi lo scorso 1° giugno del braccialetto elettronico. Dopo due settimane di ricerche è stato individuato e arrestato dai poliziotti della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni. È finito così in cella Manuel Corona, 36enne cagliaritano già noto alle forze dell’ordine e difeso dall’avvocato Antonella Saba. È indagato come presunto autore di numerosi episodi di furto aggravato ai danni di esercizi commerciali. Secondo le indagini, condotte dalla quarta sezione “Reati contro il Patrimonio” della Squadra Mobile e dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, il 36enne agiva sempre allo stesso modo: individuava il punto più vulnerabile delle porte d’ingresso antisfondamento per aprirsi poi un varco con un calcio ed entrare nei locali per rubare il denaro e la merce all’interno. Non si esclude che possa aver agito anche nella recentissima spaccata della pasticceria Ditrizio, in via Crispi, ma sul caso specifico le indagini della polizia sono ancora in corso. L’operazione è partita dopo una serie di segnalazioni per un sospetto viavai di persone, soprattutto nelle ore notturne, in una casa in via Sicilia, alla Marina. Al termine degli accertamenti, i “Falchi” sono entrati in azione, procedendo al controllo all’interno dell’abitazione. Secondo la ricostruzione degli agenti, Corona avrebbe provato a nascondersi dietro una tenda senza però sfuggire all’identificazione. Gli immediati riscontri hanno consentito di accertare che si trattava proprio del destinatario del provvedimento cautelare. Al termine delle formalità di rito, il 36enne è stato così trasferito nel carcere di Uta.

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