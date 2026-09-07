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L’altra sfida.
08 settembre 2026 alle 00:35

Frattesi e Gudmundsson: è super Lazio a Udine 

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Udinese 1

Lazio 2

Udinese (3-4-2-1) : Okoye; Abankwah (32' st Bertola), Solet (38' pt Kabasele), Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski (15' pt Miller), Kamara; Ekkelenkamp, Gomez (1' st Bayo); Davis (32' st Zarraga). Allenatore Runjaic.

Lazio (4-3-3) : Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi (36' st Gudmundsson), Belahyane, Taylor; Isaksen (8' st Cancellieri), Pinamonti (8' st Noslin), Zaccagni (46' st Pedraza). Allenatore Gattuso.

Arbitro : Tremolada di Monza.

Reti : nel st 4' Karlstrom, 30' Frattesi, 43' Gudmundsson.

Udine. Vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica. È una Lazio sfavillante quella che passa a Udine (2-1) con una rimonta tutta volontà e corsa.

Adesso i biancocelesti attendono il Milan per un big match che può addirittura regalare il primato in solitaria, almeno per qualche ora, visto che le avversarie giocheranno soltanto lunedì prossimo. Un sogno a occhi aperti per i 2.500 tifosi che hanno raggiunto il Friuli per i propri beniamini.

Decisive le reti del solito Frattesi - una sorta di attaccante aggiunto - e di Gudmundsson: quando il mercato creativo e a saldo zero vale più di investimenti milionari. Rino Gattuso è felice a fine gara: «Per me è un orgoglio allenare la Lazio. I nostri tifosi ci mancano, non è facile giocare all’Olimpico senza supporter. Ma dobbiamo continuare su questa linea».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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