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Bangladesh.
09 luglio 2026 alle 01:08

Frana travolge una scuola: morte 7 bambine 

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New Delhi. È una tragedia che si aggiunge alla tragedia quella avvenuta ieri in Bangladesh, dove - riportano media locali e internazionali - almeno sette bambine sono state uccise da una frana che ha travolto la loro scuola in un campo profughi in cui vivono rifugiati Rohingya. Tra le vittime c’è anche il loro insegnante, anche lui ucciso dallo smottamento che ha colpito il campo profughi più grande del mondo: quello di Cox’s Bazar, sulla costa bangladese, dove secondo le Nazioni Unite vivono 1,2 milioni di profughi Rohingya costretti a lasciare le loro case dalle terribili violenze in Myanmar, e dove le forze armate sono accusate di una brutale e sanguinosa repressione nei confronti dei membri di questa minoranza etnica. La sciagura nel campo profughi di Cox’s Bazar pare sia avvenuta nel pomeriggio, proprio mentre erano in corso le lezioni. «Purtroppo, quattro persone sono decedute sul posto, mentre altre quattro sono morte in ospedale», ha detto un funzionario bangladese all’Afp. E lo stesso bilancio delle vittime viene fornito dall’agenzia Unb, secondo cui altre cinque persone sono rimaste ferite e sono ora ricoverate in ospedale. La frana, una vera e propria colata di fango, è venuta giù dopo le forti piogge della stagione monsonica.

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